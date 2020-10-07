الرئيس الإيراني يحذر من خطر تحول أزمة ناغورني ـ كاراباخ إلى "حرب إقليمية"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
روحاني
روحاني
وكالات
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حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، من خطر تحول أزمة ناغورني ـ كاراباخ إلى "حرب إقليمية"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

أعلنت السلطات في أذربيجان، اليوم الأحد، مقتل مدني وجرح 4 في هجوم صاروخي من أرمينيا على جانجا ثاني أكبر المدن الأذرية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في أرمينيا، عن اندلاع معارك عنيفة في إقليم ناغورني كاراباخ بعد هجوم لجيش أذربيجان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ووجهت وزارة دفاع أذربيجان، يوم الأربعاء الماضي، ضربة صاروخية تم توجيهها من طائرة مسيرة إلى شاحنة تابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.

 

وكشفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن العملية جرت بالقرب جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث استهدفت الضربة الصاروخية الشاحنة أثناء قيام مجموعة من الجنود الأرمن بتفريغها.

 

واستمرت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على خط التماس في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.

 

وهاجمت أذربيجان، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.

 

وأكدت أرمينيا، أن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

 

وبحسب وكالة رويترز، ردت وزارة الدفاع الأرمينية على الهجوم، بإسقاط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان.

 

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان رسمي: "سيكون ردنا متناسبا والقيادة العسكرية السياسية في أذربيجان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الموقف".

 

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