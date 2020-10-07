وكالة أوروبية: سبتمبر 2020 هو الشهر الأعلى حرارة الذي يسجل في العالم

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وكالة أوروبية، بأن سبتمبر 2020 هو الشهر الأعلى حرارة الذي يسجل في العالم.

وفي سياق آخر، قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الثلاثاء 22-9-2020 هو نهاية فصل الصيف رسميًا، وبداية فصل الخريف فصل التقلبات الجوية.

وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن فصل الخريف هو فرص التقلبات الجوية مع تزايد احتمالية فرص سقوط الأمطار خاصة على شمال البلاد تصل إلى حد السيول على سلاسل البحر الأحمر وسيناء.

وأشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت بيانًا تحذيرًا بكل التقلبات المتوقعة خلال فصل الخريف إلى جميع الهيئات والوزارات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، أعلنت من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.