عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

تنشر بوابة "الفجر" الصور الأولية لحريق سوق السهاريج في محافظة قنا، والذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم.



ودفعت قوات الإطفاء والدفاع المدني بمحافظة قنا، بقرابة 11 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق سوق السهاريج.



وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، تلقى إخطارًا يفيد نشوب حريق هائل بمعرض بسوق السهاريج، وجاري التوصل إلى ملابسات الحادث.



وتحاول الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وقوات الإطفاء والدفاع المدني، والأهالي، من السيطرة على الحريق لعدم امتداده للاماكن المجاورة.