تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:15 ص
الشيف مع الصورة
الشيف مع الصورة
محمد طه
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أبدع الشيف خالد عبدالفتاح، عضو جمعية الطهاة المصريين في مدينة الغردقة، في تصميم صورة باستخدام حبات الملح، تحمل وجه البطل الراحل المشير محمد عبدالغني الجمسي، وزير الحربية وقائد والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، تقديرا وتخليدا لذكرى لدوره تزامنًا مع احتفالات أكتوبر المجيدة.

وصمم الشيف خالد، الملقب بشيف المشاهير، الصورة مستخدمًا حبات الملح الأبيض وحبات الملح بعد حرقها على النار، حيث استغرق العمل فيها لمدة أكثر من ساعتين، تخليدًا لبطولات أبطال القوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال "عبدالفتاح"، في تصريح إلى "الفجر"، إنه حرص على قضاء وقت الفراغ، في ممارسة هوايته في رسم النجوم والمشاهير وحرص على رسم لوحة تحمل وجه البطل المشير محمد عبد الغنى موجها رسالة شكر وتقدير لجميع رجال القوات المسلحة في عيدهم، على المجهودات التي تبذل من القوات المسلحة من بناء وتعمير وحماية للوطن.

جدير بالذكر أن المشير محمد عبد الغني الجمسي، كان قائدًا عسكريًا، شغل سابقًا منصب وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، وشغل قبلها منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ومن قبلها منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. تم تصنيفه ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ كما ذكرت أشهر الموسوعات العسكرية العالمية.
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)
تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. شيف المشاهير يخلد ذكرى "الجمسي" بالملح (صور)

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