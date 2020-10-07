اللواء المنصوري يكشف تفاصيل إطلاق إسرائيل لقب "الطيار المجنون" عليه

كشف اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، عن تفاصيل إطلاق لقب "الطيار المجنون" عليه من قبل الجيش الإسرائيلي.





وقال "المنصوري" خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "افتخر بهذه اللقب لأنه دليل حبي وافتخاري لمصر، وجيش الدفاع عملت فيلم عني وسمته الطيار المصري المجنون".





وأضاف: "قمت خلال الحرب بـ52 طلعة منذ يوم 6 وحتى 24 أكتوبر، وقبل حرب أكتوبر دخلت لسرب بتاعي وكان سرب انتحار، وأصرينا على حلق رؤوسنا لأننا كنا في مهمة مقدسة".





