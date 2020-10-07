ابنة السادات: والدي أثر في العالم كله.. واتسم بالبساطة والزهد (فيديو)

قالت رقية السادات، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن السادات كان يتسم بالبساطة والزهد رغم أنه كان عملاقًا.



وأضافت "السادات"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن السادات أثر في العالم، وحصل على ثالث ميدالية ذهبية من الكونجرس، متابعة: "السادات أثر في العالم الخارجي".



وأشارت نجلة الرئيس الراحل، إلى أن تقابلوا مع والدهم بعد انتصار أكتوبر بـ15 يوميًا، وكانوا يتواصلون معه هاتفيًا وقت الحرب، لافتة إلى أن شقيق السادات كان أول شهيد في حرب أكتوبر.



