نجل الرئيس السادات عن نصر أكتوبر: "كنت فرحان ومرعوب"

قال المهندس جمال أنور السادات، نجل الرئيس الراحل، إنه زار والده في قصر الطاهرة في أول يوم للحرب، معقبًا: "ركبت العربية عشان اروح البيت يوم 6 أكتوبر، وقال لي أحد الضباط الذين يعملون مع والدي افتح الراديو، وكانت الساعة في حدود 2.20 ظهرًا ففتحت وسمعت البيان الأول للقوات المسلحة.. وعدت لمنزلنا ثم توجهت في المساء لقصر الطاهرة وبيت معاه الليلة الأولى".



وتابع نجل الرئيس الراحل، حلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on "، مساء الثلاثاء: "كنت عاوز أطمن على والدي، وكنت مبسوط وطاير وكان عمري 18 سنة ومدرك للأحداث بس كنت فرحان ومرعوب من النتيجة في الآخر".



من جانبها قالت نجلة الرئيس الراحل، نهي السادات، فقد إن والدها كان سعيد جدًا في أول لقاء معهم بعد النصر، موضحة: "كان فرحان بشكل لا يوصف، رغم استشهاد شقيقه عاطف".





