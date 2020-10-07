مبروك عطية: الاحتفال بانتصار أكتوبر واجب شرعي (فيديو)

قدم الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، التحية لأبطال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مشيرا إلى أن الاحتفال بنصر أكتوبر واجب شرعي.



وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن تذكر الانتصارات والاحتفالات منهج إسلامي، حيث ما زلنا نتذكر نصر موقعة بدر وهو من 1440 سنة، موضحا أن الشهيد هو من خرج في قتال مشروع".



وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الشهيد هو من خرج حين دعت الضرورة إلى الخروج وأصبح القتال واجبا.





