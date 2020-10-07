صاحب أشهر علامة نصر في حرب أكتوبر: "كنت بحضن سيناء"

قال المجند محمد طه يعقوب، صاحب أشهر صورة بعلامة النصر في حرب أكتوبر، إنه كان يحتضن سيناء في العلامة التي رفعها في ثان أيام حرب أكتوبر، والتي تحولت إلى إحدى أيقونات الحرب المجيدة.



وقال "يعقوب" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "في ثاني يوم للحرب كان فيه هجوم علينا بالطيران وضربوا علينا الصواريخ، وخلالها بترت رجل زميل لنا، وكان لابد من إنقاذه، فتوجب تطوع أحدنا لحمله إلى غرب القناة".



وأضاف: "تطوعت وحملت زميلي وكان فاقد للوعي تمامًا ورجعت 5 كيلومترات خلف الساتر الترابي حتى وصلت للجهة الأخرى، وأخذتها سباحة حتى وصلت وسلمته للعلاج، وهناك شافني مراسل عسكري تابع لأخبار اليوم وقالي عايز أصورك فرفعت له علامة النصر".



وتابع "علامة النصر تشبه خريطة سيناء خليج السويس والعقبة، ولم أتخيل أن تصبح هذه العلامة أحد أيقونات حرب أكتوبر ولكن، أنا كنت بنقذ زميل ليا، فربنا جعل لي بصمة في التاريخ، والصورة لفت وكالات العالم كله، وعندما قابلني الرئيس السادات قالي مرحبًا بالبطل الذي بشرنا بالنصر".



