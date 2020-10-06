كونتي يُعلن قائمة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
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أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، قائمة فريقه الرسمية التي ستشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا في المجموعة الثانية بجانب فرق ريال مدريد الإسباني وشاختار دونتسك الأوكراني وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وجاءت قائمة الآفاعي على النحو التالي :-

سمير هاندانوفيتش وأشرف حكيمي وروبرتو جاليارديني وستيفان دي فريج وأليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز وألكسندر كولاروف وستيفانو سينسي وأندريا رانوكيا وإيفان بيريسيتش وأشلي يونج وأرتورو فيدال ونيكولاس ستريتشر وكريستيان إريكسن ودانيلو دي إمبروسيو وماتيو دارميان وميلان سكرينيار ومارسيلو بروزوفيتش وأليساندرو باستوني وأندريا رادا.

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