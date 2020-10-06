إيطاليا تستعد لمباراتي بولندا وهولندا بمواجهة مولدوفا وديًا

يستعد منتخب إيطاليا تحت قيادة روبرتو مانشيني، لمواجهة مولدوفا، مساء غدًا، الأربعاء، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين في إطار استعدادات المنتخب الإيطالي لمباراتي بولندا وهولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.





ويقبع منتخب مولدوفا في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة في المستوى الثالث من البطولة، بينما يتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى بالمستوى الأولى برصيد أربع نقاط، ويريد أن يثبت تفوقه على المنتخبين البولندي والهولندي، اللذان حصدا ثلاث نقاط، فيما يقبع المنتخب البوسني في قاع ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.





وبدأ المنتخب الإيطالي تدريباته أمس الاثنين في معسكر "كوفرسيانو" في ضواحي مدينة فلورنسا، التي تبعد20 دقيقا سيرا بالأقدام عن ملعب أرتيمو فرانتشي، حيث يواجه منتخب مولدوفا، الذي خسر أمام المنتخب الإيطالي في المباريات الأربع السابقة التي التقوا فيها.





وبات ماركو سيلفيستري، حارس مرمى فيرونا، هو أحدث لاعب في القائمة المكونة من 34 لاعبا التي اختارها المدرب روبرتو مانشيني، الذي اختبر 70 لاعبا منذ توليه تدريب المنتخب الإيطالي في أيار/مايو 2018.





وأسعدت أرقامه الجماهير والمعلقين حيث حقق 14 انتصارا وخمس تعادلات وهزيمتين، محققا الفوز بثلثي مبارياته.





وأثنى النقاد على طريقة اللعب سريعة التي انتهجها من خلال الدمج بين اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب، مثل جيانلويجي دوناروما /21 عاما/، ونيكولو باريلا /23 عاما/، والمصاب حاليا نيكولو زانيولو /21 عاما/.





وقال مانشيني الاسبوع الماضي :" دائما ما امتلكت إيطاليا لاعبين جيدين، ولكن يمكن أن يكون هناك أوقات لا تسير فيها الأمور بشكل جيد. في العامين الماضيين قمنا بعمل جيد ويمكننا أن نتطور لأننا نمتلك لاعبين صغار في السن".





وأشارت الأهداف الـ47 التي سجلها المنتخب الإيطالي في 21 مباراة إلى أن الأسلوب الهجومي للمنتخب الإيطالي السيء تغير، حيث أن الأسلوب السابق كان فاشلا وبلغ ذروته بعدم التأهل لكأس العالم في 2018.





وقال أليساندرو فلورينزي جناح باريس سان جيرمان :" قال لنا مانشيني أن علينا أن نواجه مولدوفا بهدف الفوز من أجل أن نرفع تصنيفنا".





وأضاف :"المنتخب الإيطالي مهم ليس فقط على مستوى الاندية ولكن أيضا للأفراد"





وأكد:"من الواضح أننا نمتعهم.تأثير مانشيني واضح. أي لاعب يمكنه أن يندمج مع المجموعة كما لو أنه كان موجودا منذ فترة طويلة".





وينبغي أن يقدم منتخب مولدوفا، صاحب المركز 175 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (فيفا، فرصة لمانشيني ليجرب لاعبيه قبل منافسات دوري أمم أوروبا.





أكثر من نصف قائمة المنتخب التي تضم 23 لاعبا يلعبون خارج البلاد، بما في ذلك أرتور إيونيتا، الذي خاض 47 مباراة دولية، والذي لعب في الدوري الإيطالي منذ 2014 مع فريقي فيرونا وكالياري.





والآن يلعب إيونيتا مع فريق بينفينتو الذي صعد مؤخرا للدوري الإيطالي، وساعد الفريق في تحقيق انتصارين في أول ثلاثة مباريات من الموسم.



