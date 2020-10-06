محلل: أردوغان يقود ماكينة حربية لإشعال المنطقة بالكامل

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المحلل السياسي، مصطفى طوسة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقود ماكينة حربية لإشعال المنطقة بالكامل بالجنود والمرتزقة.


وأضاف خلال لقائه برنامج وراء الحدث الذي يذاع على قناة الغد: "هذا الرجل يشعل الحروب في المنطقة، وأينما حطت عساكره تشتعل الحروب كما حدث في سوريا وليبيا وشرق المتوسط والآن في أذربيجان وأرمينيا".


وأكد طوسة أن الاتحاد الأوروبي يبحث كيفية وقف هذا الماكينة الحربية التي يقودها أردوعان ويريد أن يشعل المنطقة بالحروب، مضيفا أن مصالح روسيا وتركيا تتنافر ومتناقضة، إلا أنه في أخر المطاف يتفقان وينتجان آليه سياسية لحل الأزمة، ومن ثم نتوقع تناغم وتفاهم روسي وتركي وسيكون هناك اتفاق سياسي على حساب الأرمن.


وأوقفت كندا تصدير بعض تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى تركيا، مع تحقيقها حول أن تلك المعدات يجري استخدامها من قبل القوات الأذربيجانية في القتال مع أرمينيا في إقليم ناجورنو كاراباخ.

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