وائل الإبراشي: لولا جمال عبدالناصر ما تحقق نصر أكتوبر

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ساهم بشكل كبير في استرداد سيناء، موضحًا أنه لولا حرب الاستنزاف وحائط صد الصواريخ تقوية الجيش المصري وتلقين إسرائيل الكثير من الدروس، ما تحقق انتصار أكتوبر.



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن جمال عبدالناصر جعل الجيش المصري مستعدًا للحرب، وذلك لا ينفى أن الرئيس محمد أنور السادات، هو بطل الحرب، مشددًا على أن القضية ليست "عبدالناصر"، و"السادات"، لكن كلاهما أكمل ما قام به الآخر.



ولفت الإعلامي، إلى الفن كان من أسلحة المواجهة، وكان وما زال يشعل المشاعر الوطنية ويحمس الجميع.





