اللقطات الأولى من حفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

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احتفلت هنادي مهنى اليوم بعقد قرانها على الفنان أحمد خالد صالح، وذلك بحضور كوكبة من الفنانين وأفراد العائلتين وبالأخص والد هنادي مهنى الموسيقار هاني مهنى.



وشارك موقع "عرب وود"، الفيديو الأول لعقد قان أحمد خالد صالح على ابنة الموسيقار هاني مهنى وهي الفنانة هنادي مهنى.



يذكر أنه قد مر أقل من عام على خطبة الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنى، حيث احتفلا بخطبتهما في شهر ديسمبر الماضي في منزل الموسيقار هاني مهنى بحضور أفراد العائلة وعدد من الفنانين.