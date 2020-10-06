فيروس كورونا يضرب منتخب أوكرانيا قبل مواجهة فرنسا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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تعرض المنتخب الأوكراني لضربة قوية، بعدما تعرض كل من يوري بانكيف وأندري لونين للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وذلك قبل المواجهة الودية مع منتخب فرنسا.

كما أصيب أيضا طباخ المنتخب. ودخل الثلاثي في عزل ذاتي في معسكر الفريق بفرنسا، حيث يلعب المنتخب الأوكراني مباراة ودية مع بطل العالم 2018 غدا الأربعاء.

ويتبقى أمام المدرب أندري شيفشينكو حارس وحيد هو هيورهي بوشتشان، حارس دينامو كييف، لخوض المباراة أمام فرنسا ومباراتي المنتخب في دوري أمم أوروبا أمام ألمانيا يوم السبت المقبل وإسبانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

وكان الحارس الأساسي للمنتخب الأوكراني أندري بياتوف أصيب بفيروس كورونا أمس الاثنين بالإضافة للاعب خط الوسط تاراس ستيبانينكو، بينما يعزل أربعة لاعبين أنفسهم كإجراء احترازي. فيما يغيب ستة لاعب بسبب الإصابة.

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