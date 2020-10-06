مدير عام الصحة بدبي يؤكد أهمية الالتزام بتدابير الوقاية من كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:49 م
حميد محمد القطامي
حميد محمد القطامي
وكالات
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تفقد حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي اليوم الثلاثاء، مركز فحوصات "كوفيد-19" الذي خصصته الهيئة في مجلس الصيادين بمنطقة جميرا وهو أحد المراكز الثلاثة التي أسستها الهيئة في مجالس الراشدية وميناء الحمرية وميناء جميرا بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي.

 

وقال القطامي، إن الهيئة تعول كثيراً على التزام أفراد المجتمع بالتدابير الاحترازية حماية لصحتهم وحياتهم، لافتاً إلى أن تخصيص المراكز الثلاثة للفحص جاء ضمن الخطوات الاستباقية الوقائية التي تقوم بها الهيئة والتي تتوسع من خلالها في نطاق إجراء الفحوصات المخبرية لاسيما في المناطق عالية الكثافة السكانية وذلك تسهيلاً على الراغبين في الاطمئنان على سلامتهم وتوفير خدمات الفحص، ونشرها على مستوى ربوع دبي.

 

واطلع خلال تفقده مركز الفحص الكائن في مجلس الصيادين في جميرا على سير العمل، واطمأن على إجراءات الفحص واشتراطات السلامة والأمان التي توفرها الهيئة في جميع مراكز فحوصات كوفيد 19 سواء بالنسبة للعاملين في خط الدفاع الأول أو المترددين على المراكز للفحص.

 

وتأكد من توفر جميع المستلزمات الخاصة بالفحوصات ومستلزمات الوقاية والحماية، مقدماً تحياته لموظفي خط الدفاع الأول من الطواقم الطبية والإدارية، تقديراً لجهدهم وتفانيهم من أجل المحافظة على صحة الناس والأمن الصحي للمجتمع.

 

يذكر أن المراكز الثلاثة تعمل بطاقة عالية تمكنها من إجراء أكثر من 550 فحصاً يومياً لكل مركز وأنها مفتوحة أمام الراغبين في إجراء فحوصات "كوفيد-19" من الساعة من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء، وذلك بعد حجز موعد مسبق للفحص عن طريق الرقم الموحد المجاني للهيئة 800342.

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