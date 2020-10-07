نشأت الديهي: المرتزقة يحاولون التشيكيك في نصر أكتوبر والدولة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن نصر أكتوبر لا خلاف عليه، مطالبا الشعب المصري عدم الانسياق وراء جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة "TeN": "المرتزقة الذين يحاولون التشيكيك في الدولة، فهؤلاء يشككون بما نقوم به الآن، وفيما قام به الآباء بالأمس.. فخرجوا في 2013 لتعكير صفو الشعب المصري خلال احتفالاتهم بهذا النصر العظيم، فحاولوا تعكير صفو الشعب المصري فكانت الدولة لهم بالمرصاد فلن يفلح أحد يغير ثوابت كاتبها رب العزة وهو النصر المبين لشعب عظيم تحية من القلب إلى القوات المسلحة المصرية".





وتابع الإعلامي:"نحن نحتفل بشيء حدث منذ 47 عام ولا زال باق والأعداء ما زلوا متربصين فالإسرائليين حتي هذه اللحظة لا ينكرون هذه المعجزة، ولا أي مؤسسة أو معهد عسكري حول العالم أنكر ذلك إلا أن الإخوان لا زالوا يشككون في هذا اليوم، متسائلا: "فهل هؤلاء يطلق عليهم مسلمون فيشهون أفضل ما لدينا وأعز ما نملك".



