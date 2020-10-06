بعد الإصابات الكثيرة.. موسيماني يُطالب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع بيتسو موسيمانى المدير الفني السابق لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل تولي القيادة الفنية خلفًا للسويسري رينيه فايلر.





وبحسب تقارير صحفية، فإن موسيماني طلب من إدارة القلعة الحمراء، التعاقد مع صفقة دفاعية خلال الفترة المقبلة، في ظل الإصابات الكثيرة التي يُعاني منها الأهلي على الصعيد الدفاعي.





ويريد موسيماني التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الفترة المقبلة، من أجل سد الثغرات في دفاع المارد الأحمر، وعلاج الأخطاء المؤثرة.





يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة إنبي، مساء غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



