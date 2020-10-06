على أنغام جيشنا صعب.. محمد رمضان يحتفل بذكرى حرب أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفل الفنان محمد رمضان بذكرى حرب أكتوبر، من خلال مشاركته مقطع من أغنية "جيشنا صعب" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "رمضان" تعليقا على الفيديو قائلا: "كل عام وبلدي مصر بخير بمناسبة الذكرى ال47 لإنتصار أكتوبر".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان طرحه أغنية "يا حبيبي" والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتصدر التريند عقب حفلته الأخيرة في الشيخ زايد وذلك بحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس والذي رقص معه على أنغام أغانيه.

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