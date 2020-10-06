الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة نادي مصر بالدوري

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة إف سي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحل نادي مصر ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٢ من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

ويغيب عن القائمة، عمر جابر بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ بطاقات صفراء، بجانب إيريك تراوري وولفريد كانون لتواجدهما مع منتخبي بوركينا فاسو وكوت ديفوار في التجمع الدولي، بجانب علي جبر للإصابة.

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