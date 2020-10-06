في انتظار باتشيكو.. الزمالك يؤجل المفاوضات مع "الهداف"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
تخطط إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءا على رؤية المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان مسئولو نادي الزمالك قد فتحوا خط من المفاوضات مع محمود وادي مهاجم فريق المصري لضمه للفريق لتعزيز الخط الهجومي قبل قدوم المدرب الجديد باتشيكو.

وقرر أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك تأجيل المفاوضات مع محمود وادي مهاجم الفريق الكروي الاول بنادي المصري لحين الحصول على موافقة البرتغالي باتشيكو، المدير الفني الجديد على كافة الصفقات الجديدة بنهاية الموسم الجاري وفقا لرؤيته الفنية.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تأهل أمس الإثنين لدور ربع نهائي بطولة كأس مصر، عقب تغلبه على سموحة بهدفين مقابل هدف.

أخبار تهمك

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. لجنة الانضباط تكشف النقاب عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

في انتظار باتشيكو.. الزمالك يؤجل المفاوضات مع "الهداف"

منذ 37 دقيقة

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يرفض رحيل صانع ألعاب الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

عاجل.. نشر الجيش وإعلان حظر التجول الشامل في الأردن

منذ 43 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. نشر الجيش وإعلان حظر التجول الشامل في الأردن

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

11:13 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»