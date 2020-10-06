في انتظار باتشيكو.. الزمالك يؤجل المفاوضات مع "الهداف"

تخطط إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءا على رؤية المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.





وكان مسئولو نادي الزمالك قد فتحوا خط من المفاوضات مع محمود وادي مهاجم فريق المصري لضمه للفريق لتعزيز الخط الهجومي قبل قدوم المدرب الجديد باتشيكو.





وقرر أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك تأجيل المفاوضات مع محمود وادي مهاجم الفريق الكروي الاول بنادي المصري لحين الحصول على موافقة البرتغالي باتشيكو، المدير الفني الجديد على كافة الصفقات الجديدة بنهاية الموسم الجاري وفقا لرؤيته الفنية.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تأهل أمس الإثنين لدور ربع نهائي بطولة كأس مصر، عقب تغلبه على سموحة بهدفين مقابل هدف.