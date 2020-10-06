في انتظار باتشيكو.. الزمالك يؤجل المفاوضات مع "الهداف"
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:37 م
علي خلاف
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تخطط إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءا على رؤية المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.
وكان مسئولو نادي الزمالك قد فتحوا خط من المفاوضات مع محمود وادي مهاجم فريق المصري لضمه للفريق لتعزيز الخط الهجومي قبل قدوم المدرب الجديد باتشيكو.
وقرر أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك تأجيل المفاوضات مع محمود وادي مهاجم الفريق الكروي الاول بنادي المصري لحين الحصول على موافقة البرتغالي باتشيكو، المدير الفني الجديد على كافة الصفقات الجديدة بنهاية الموسم الجاري وفقا لرؤيته الفنية.
الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تأهل أمس الإثنين لدور ربع نهائي بطولة كأس مصر، عقب تغلبه على سموحة بهدفين مقابل هدف.