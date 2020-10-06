عاجل.. لجنة الانضباط تكشف النقاب عن عقوبة فرجاني ساسي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:42 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد جمال
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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بدءا من المباراة التالية للمباراة التي تم طرده منها أمام المصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز وذلك لما بدر منه خلالها على النحو المفصل في تقريري حكم ومراقب تلك المباراة.

كما تقرر أيضا في إطار عقوبات المباراة نفسها إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة واحدة و50 ألف جنيه غرامة اعتبارا من اليوم الموافق 6 أكتوبر 2020 لما بدر منه وفقا لتقريري الحكم والمراقب.

وتغريم النادي المصري 50 ألف جنيه لما بدر من الحضور في المباراة نفسها.

كما قررت اللجنة إيقاف محمد إبراهيم مدرب نادي الاتحاد السكندري 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش ضمن مسابقة الدوري الممتاز وفقا لتقريري حكم ومراقب المباراة.

وإيقاف علاء عبد العال المدير الفني لفريق كوكاكولا 3 مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة فريقه مع بتروجيت بمسابقة القسم الثاني للدوري.

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