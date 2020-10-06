اللى اختشوا ماتوا.. إسرائيل تُزيف الحقائق في نصر أكتوبر الـ 47

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:23 م
نصر أكتوبر
نصر أكتوبر
دعاء جمال
Advertisements

في الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، حاول الصهاينة اليوم الثلاثاء طمس الحقيقة التي أكدتها السنوات وهي النصر في معركة الكرامة.


فبدلا من أن يكتفي العدو الصهيوني بالصمت في هذا اليوم من كل عام وتذكر نكساتهم فيه إلا أنهم ومن الوقاحة خرجوا ليعلنوا أنهم من انتصروا في هذه الحرب، محاولين إخفاء الحقيقة بأنهم كسبوا العلاقات مع مصر.


الخارجية الإسرائيلية ومحاولة طمس النصر

وفي سياق متصل، كانت قد حاولت وزارة الخارجية الإسرائيلية طمس الحقيقة الدائرة على مدار السنوات وكتبت منشورا عن حرب أكتوبر على صفحتها "إسرائيل تتكلم بالعربية" تحت عنوان "الحرب التي حولت العداء الى صداقة - اسرائيل تسميها حرب الغفران ومصر تسميها حرب اكتوبر".


واعترفت الخارجية الإسرائيلية في منشورها بأن مصر خدعت إسرائيل في أقدس يوم من أيام العام- وفق رؤيتهم وهو يوم الغفران-  ولم يكن الوقت الكافي لتعبئة منتظمة لجنود الإحتياط.


وأشارت الخارجية إلى تحقيق كل من الجيش المصري والسوري بعض الإنجازات المهمة في البداية. اجتاز الجيش المصري قناة السويس وانتشر على امتداد ضفتها الشرقية".


وفي باقي المنشور حاولت الخارجية إبراز ما قامت به إسرائيل – حسب زعمها- في حرب أكتوبر، مشيرة إلى أن الحرب كبدت إسرائيل ثمنًا باهظَا بمقتل 2،688 جنديًا إسرائيليًا وخسر سلاح الدبابات الإسرائيلي اكثر من 150 دبابة.


ونوهت الخارجية في نهاية منشورها إلى أن هذه الحرب قد وضعت حدا للحروب بين إسرائيل ومصر وسوريا.


وقاحة نتنياهو..

وفي سياق متصل، خرج رئيس الوزراء الإرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليبرر موقف دولة الاحتلال من الحرب مستخدما الوقاحة في كلماته.


وقال نتنياهو في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"رغم الموقف الضعيف في بداية الحرب، قلبنا الموازين رأسا على عقب وحققنا النصر"، محاولا تزييف الحقائق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصر اكتوبر مصر واسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي اسرائيل الخارجية الاسرائيلية اسرائيل

أخبار تهمك

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض رحيل صانع ألعاب الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

منذ 41 دقيقة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

ظريف لـ تنياهو: "أنت داعية حرب"

"أعادت النصر والعزة للمصريين".. ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن حرب 6 أكتوبر

"أعادت النصر والعزة للمصريين".. ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن حرب 6 أكتوبر

الاعتراف بـ"سقوط إسرائيل".. حرب أكتوبر في عيون قادة إسرائيل

"زلزلت الكيان الإسرائيلي".. هكذا رأت الصحف العبرية حرب 6 أكتوبر

استطلاع: 70% من الإسرائيليين يخشون من تكرار مفاجئة حرب 1973 مرة أخرى

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

11:13 ص

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

02:21 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»