أهالي فيصل يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:03 م
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احتفل عدد من المواطنين من أهالي شارع فيصل، بذكرى انتصارات أكتوبر، اليوم، بشارع فيصل الرئيسي، وقاموا بتوزيع علم مصر على المارّة من المواطنين.
وكان قد دعا عدد من الأحزاب السياسية قد دعا المواطنين، على رأسها مستقبل وطن والوفد والتجمع ومصر الحديثة وغيرها، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية.
ودعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، بالميادين الرئيسية في كل محافظة.
كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات.
وقال الحزب في بيان سابق، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصرى قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومي المصري، فى كل وقت وكل مكان.
وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.
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