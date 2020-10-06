ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% رابحاً 32.070 نقطة ليصل إلى مستوى 5629.61 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% رابحاً 43.280 نقطة ليصل إلى مستوى 6255.61 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% رابحاً 10.180 نقطة ليصل إلى مستوى 4386.11 نقطة،وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحاً 13.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4435.18 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 225.2 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7278 صفقة.





وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%.