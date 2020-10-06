مفاجأة.. حكم بالسجن 3 سنوات على نجم الزمالك

فجر حسام عزو رئيس نادي غزل المحلة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حكم بالسجن لمدة 3 سنوات على نجم الزمالك وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.





جاء ذلك عبر قناة أون تايم سبورت، حيث قال عزو:"غزل المحلة لديه 3 ملايين جنيه من إمام عاشور لم نحصل منهم سوى 500 ألف جنيه فقط".





وتابع: "كان من المفترض أن يسدد إمام عاشور لنادي غزل المحلة 2 مليون ونصف على 3 أقساط، إلا أنه لم يفعل ذلك".





وأضاف: "تواصلنا معه بكل الطرق لكنه هرب منا ولم يرد على هاتفنا، وللعلم هي أموال شركة وليست أموال أشخاص".





واختتم: "حولنا الامر للشئون القانونية وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة والحكم هو السجن 3 سنوات ودفع 5 آلاف جنيه كفالة لوقف التنفيذ لحين تسديد الأموال".



