مفاجأة.. حكم بالسجن 3 سنوات على نجم الزمالك

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:29 م
امام عاشور
امام عاشور
الفجر الرياضي
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فجر حسام عزو رئيس نادي غزل المحلة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حكم بالسجن لمدة 3 سنوات على نجم الزمالك وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

جاء ذلك عبر قناة أون تايم سبورت، حيث قال عزو:"غزل المحلة لديه 3 ملايين جنيه من إمام عاشور لم نحصل منهم سوى 500 ألف جنيه فقط".

وتابع: "كان من المفترض أن يسدد إمام عاشور لنادي غزل المحلة 2 مليون ونصف على 3 أقساط، إلا أنه لم يفعل ذلك".

وأضاف: "تواصلنا معه بكل الطرق لكنه هرب منا ولم يرد على هاتفنا، وللعلم هي أموال شركة وليست أموال أشخاص".

واختتم: "حولنا الامر للشئون القانونية وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة والحكم هو السجن 3 سنوات ودفع 5 آلاف جنيه كفالة لوقف التنفيذ لحين تسديد الأموال".

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