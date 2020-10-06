أذربيجان تشن هجومًا عنيفًا جنوبي قره باغ

بدأ الجيش الأذربيجاني، اليوم الثلاثاء، عمليات هجومية في جنوب إقليم قره باغ، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية.

تعرضت مدينة ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية قره باغ، لقصف جوي، من قبل القوات الأربيجانية، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

وأظهر فيديو، نشرته المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، عبر حسابها على موقع فيسبوك، ضربات على المدينة، علت قبلها صفارات الإنذار من غارة جوية.

كما أظهر الفيديو، آثار الضريات متمثلة في سيارات مدنية محطمة، ومنازل مدمرة، وحفر ناجمة عن انفجار القذائف.

وأعلنت باكو، في 27 سبتمبر، أن أرمينيا وجهت ضربة إلى مناطق سكنية على خط التماس في قره باغ، فيما أكدت وزارة الدفاع الأرمنية أن جمهورية قره باغ (غير المعترف بها) "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية" من أذربيجان.

وقالت أرمينيا، إن باكو "شنت هجوما في اتجاه قره باغ، في حين ذكرت جمهورية "أرستاخ" (الأسم الأرمني لقره باغ) المعلنة من طرف واحد، وغير المعترف بها دوليا، أن مناطق سكنية في قره باغ تعرضت لقصف مدفعي، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، ودعت سلطات الإقليم السكان إلى اللجوء لأماكن آمنة، وأعلنت في وقت لاحق الاحكام العرفية والتعبئة.

وكان الرئيس الأذربيجاني، أعلن فرض حظر تجول في البلاد، وكذلك الأحكام العرفية في عدد من مدن ومناطق الجمهورية، كما أعلن عن تعبئة جزئية.

وبدأ الصراع في المنطقة، في فبراير 1988، حين أعلنت منطقة قره باغ ذات الحكم الذاتي انفصالها عن إذربيجان التابعة للاتحاد السوفيتي.

وفقدت أذريجان خلال القتال عامي 1992 – 1994 السيطرة على منطقة الحكم الذاتي، إضافة إلى سبع مناطق مجاورة.

وتجري منذ عام 1992 مفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.