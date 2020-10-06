موعد مباراة إسبانيا ضد البرتغال والقنوات الناقلة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:36 م
اسبانيا والبرتغال
اسبانيا والبرتغال
عبد القادر عرابي
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يستضيف منتخب البرتغال نظيره منتخب إسبانيا غداً الأربعاء 7 أكتوبر، في مباراة ودية بين المنتخبين، استعداداً لمنافسات دوري أمم أوروبا.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة منتخب سويسرا يوم السبت 10 أكتوبر، في منافسات المجموعة الرابعة.

بينما يستعد منتخب البرتغال حامل اللقب، لمواجهة المنتخب الفرنسي يوم الأحد 11 أكتوبر ضمن الجولة الثالثة.

وسوف تقام المباراة مساء الغد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات، السابعة إلا الربع بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للمباراة في المنطقة العربية.

وتعود آخر مواجهة للفريقين في دور المجموعات من كأس العالم 2018، حين تعادلا بنتيجة 3/3، حيث أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثية البرتغال، بينما سجل لمنتخب إسبانيا دييجو كوستا هدفين وناتشو هدفاً.

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