أحد أبطال أكتوبر عن السبب الرئيسي للنصر: "السادات راجل صعيدي"

قال اللواء محمد عبد المنعم طلبة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن حرب 67 كانت صدمة كبيرة لأفراد القوات المسلحة وللشعب المصري، موضحًا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قام بتغيير القيادات ووضع خطط جديدة والعمل على رفع الروح المعنوية لرجال القوات المسلحة.





وأضاف "طلبة"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الناصر، كان عندما يصافحه كان يشعر بالألم في عينه عقب هزيمة 67.





وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، أن أفراد القوات المسلحة استوعبوا الدرس عندما بدأوا يلتقوا وجهًا لوجه مع العدو الذي هزمنا في 67 ليس لكفاءته وإنما لعوامل كثيرة أهمها الاتفاق مع الرئيس السادات على عدم المباداة بالضرب أولًا، وهو رجل صعيدي وكلمته سيف يلتزم بها، معقبًا: "إحنا احتضنا عساكرنا وهما حبونا، ودا سر نجاحنا وانتصارنا في حرب أكتوبر".





وتحتفل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.





واستقبله لدى وصوله الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقا العسكرية سلام الشهيد.





وضمن الاحتفالات، قام الرئيس السيسي، بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.





كما وضع إكليل الزهور، على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.





واستقبل الرئيس السيسي، كم هائل من برقيات التهنئة، حيث بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة معربًا عن أطيب تهانيه وتمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، متمنيا لشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.





وبعث رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة، مشيدًا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.





وضمن الاحتفالات، ترأس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.



