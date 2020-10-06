أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي





وضع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتنسيق مع كابيلو رانجوجا مخطط أحمال الفريق الأحمر، برنامجًا بدنيًا لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبي الفريق.





وكان موسيماني قد أبدى عدم رضاه على المستوى البدني للاعبي الأهلي في مباراة المقاولون العرب السابقة والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف دون رد لعمرو السولية من ركلة جزاء.





وقام المدرب الجنوب إفريقي بالتنسيق مع رانجوجا مخطط الأحمال ووضع برنامج بدني لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبي الفريق الأحمر في إطار تحضير الفريق لمواجهة الوداد المغربي.





ويحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي يوم 17 من أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 23 من الشهر ذاته في مصر











