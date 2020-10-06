أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:01 م
علي نبوي
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وضع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتنسيق مع كابيلو رانجوجا مخطط أحمال الفريق الأحمر، برنامجًا بدنيًا لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبي الفريق.
وكان موسيماني قد أبدى عدم رضاه على المستوى البدني للاعبي الأهلي في مباراة المقاولون العرب السابقة والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف دون رد لعمرو السولية من ركلة جزاء.
وقام المدرب الجنوب إفريقي بالتنسيق مع رانجوجا مخطط الأحمال ووضع برنامج بدني لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبي الفريق الأحمر في إطار تحضير الفريق لمواجهة الوداد المغربي.
ويحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي يوم 17 من أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 23 من الشهر ذاته في مصر