محافظ بورسعيد: "ينابيع الخير اتفجرت.. وأحلام المصريين اتحققت" (فيديو)

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة شهدت حركة تطوير مستمرة على مدار الست سنوات الماضية، معلقا: "أحلام المصريين اتحققت في بورسعيد"، واصفا إياها بأنها قاطرة التنمية في مصر.

وأشار "الغضبان"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح عدد من المشروعات العملاقة بالمحافظة قريبا، مضيفا أن الله كافىء المصريين ومصر باكتشاف حقل ظهر، معلقا: "ينابيع الخير اتفجرت من حقل ظهر".

أكد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن مشاركة التلاميذ بإحتفالات نصر أكتوبر 73، يرسخ الوطنية وحب القوات المسلحة ورجال الجيش المصري بداخلهم.

وأضاف" باهي"، أن مشهد الإحتفال بميدان الشهداء "حديقة المسلة"، في احتفالات الذكرى ال47 للعبور العظيم والانتصار فى حرب أكتوبر المجيدة، حيث انصهر الطلبة والطالبات مع القيادات التنفيذية ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، ولفيف من أهالي المحافظة لوضع اكليلًا من الزهور علي النصب التذكاري بميدان الشهداء.

ووضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرافقه مساعد قائد الجيش الثاني الميداني واللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد وقائد القاعدة البحرية، اكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة المسلة تخليدا لذكرى نصر اكتوبر العظيم وقرأ محافظ بورسعيد والحضور الفاتحه على أرواح الشهداء، وعزفت الموسيقى العسكريه سلام الشهيد اجلالًا لأرواح كل شهداء الوطن.

وشهدت الإحتفالية العسكرية المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وروساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن تلك الذكري التي سطر فيها جنود القوات المسلحة البواسل أروع ملاحم الانتصار وضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية وأثبت للعالم أجمع أنه جيش قوى يتسلح بالعلم والإيمان، والإصرار والعزيمة.

وأكد "الغضبان"، أن ذاكرة التاريخ على مر العصور لن تنسى أبطالها المخلصين من رجال القوات المسلحة وستظل ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة خالدة في الأذهان تعبر عن إنتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة. 

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