1061 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الثلاثاء، 1061 إصابة جديدة بكوفيد-19، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة، وشفاء 1146 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن شفاء 882 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 819. 78.

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 92.058 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1.008 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 89.540 حالة.