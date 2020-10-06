سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:21 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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قدم محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة شكوى إلى اتحاد الكرة، بسبب مشاركة إمام عاشور لاعب الزمالك في مباراة فريقه أمام النادي السكندري والتي فاز بها الأبيض بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 من كأس مصر.

 

ويستند سموحة في الشكوة إلى لجنة الانضباط قررت إيقاف إمام عاشور مباراة واحدة بسبب ما صدر منه عقب لقاء فريقه في الدوري أمام المصري لذلك لم يكن من حقه اللعب ضد سموحة.

 

وهدد رئيس سموحة باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الدولية الرياضية في حالة عدم الحصول على حقوق فريقه.

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