موعد الكلاسيكو يشعل أزمة بين برشلونة وريال مدريد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:06 م
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
الفجر الرياضي
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أثار موعد كلاسيكو الدوري الإسباني أزمة جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة رغم عدم تحديد تاريخه الرسمي حتى الآن.

 

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن موعد الكلاسيكو بالجولة 7 عاد لإثارة الجدل في الليجا، رغم أنه لا يوجد له تاريخ محدد حتى الآن.

 

وأشارت إلى أن المباراة ستقام على الأغلب يوم السبت 24 أكتوبر الجاري في الساعة الواحدة ظهرًا (بالتوقيت المحلي).

 

وأوضحت أن هذا الموعد يزعج ريال مدريد، لأنه سيحصل على فترة راحة أقل من برشلونة بـ22 ساعة.

 

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع فرينكفاروزي المجري في دوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو" يوم الثلاثاء 20 أكتوبر قبل خوض الكلاسيكو على نفس الاستاد.

 

أما ريال مدريد، فسيلعب مع شاختار دونيتسك الأوكراني بالبطولة الأوروبية يوم الأربعاء 21 من الشهر الجاري على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

 

وستكون فترة الراحة الخاصة ببرشلونة قبل الكلاسيكو 86 ساعة، بينما سيحصل ريال مدريد على 64 ساعة فقط.

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