غدا.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالعباسية

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يلقى مساء غدا الاربعاء، البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يشارك في حضور عظة البابا الأسبوعية عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب عدد من الشعب القبطي؛ فيما تتخذ الكاتدرائية كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

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بدأت كنيسة السيدة العذراء بالفجالة أعمال التحضير لمعسكر العمل السنوي، لخدمة أخوة الرب (الأسر التي تعيش تحت خط الفقر).



هذا ومن المقرر أن يتم خلال "المعسكر" في إحتياج شديد حيث وصلت التكلفة إلي ١،٥٠٠،٠٠٠ جم.،٤٠٠٠ كارتونة طعام،١٢٠ سرير،١٢٠ دولاب،١٢٠ مكتب، ٢٠٠٠ قطعة ملابس، ٥٠ منحة دراسية،٦٠٠ شنطة عناية شخصية بالإطفال،١٠٠٠ شنطة مدرسية



يشارك في خدمة المعسكر وتجهيز متطلباته شباب كنيسة السيدة العذراء الفجالة بإشراف مباشر من قداسة البابا تواضروس التاني ونيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس.



كما شارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم في الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.



وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليلًا من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وعلى قبر الجندي المجهول.



وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بيانا رسميا أعلنت فيه عن دق كنائس مصرأجراسها بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر.



وقال بيان الكنيسة: بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، ومشاركة من الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، ستُدَق أجراس الكنائس في كافة ربوع مصر وذلك الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٦ أكتوبر ٢٠٢٠ وهو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام ١٩٧٣م.



كان البابا تواضروس قد استقبل بالمقر البابوى بالقاهرة أمس القمص إسحق منصور، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بهويل، نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وبرفقته أسرته.



كما استقبل قداسة البابا تواضروس الراهب القمص زكريا البراموسي كاهن كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس بالمكسيك.

و سرد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال عظته الأسبوعية والتى كانت تحت عنوان" شهوةالالتقاءبالمسيح"الشخصيات التى ذهبت للسيد المسيح لتتعرف عليه وقال: في العهد الجديد نتقابل مع شخصيات ذهبت للسيد المسيح لتتعرف عليه، مثل المرأة الكنعانية والتى كانت مريضة فذهبت للسيد المسيح لأنه الطبيب الحقيقي الذي يقدر أن يشفي ابنتها، ونثنائيل أحد تلاميذ السيد المسيح.

