ريجيلون يرفض خيانة ريال مدريد والإنضمام للغريم التقليدي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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رفض الإسباني سيرجيو ريجيلون لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي خيانة فريقه السابق ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وكان توتنهام قد حصل على توقيع اللاعب خلال الصيف الجاري مقابل 30 مليون يورو لكن الريال يتوفر على حق إعادة الشراء خلال العامين القادمين مقابل 40 مليون يورو.


وقال برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير أن وكيل ريجيلون عرض اللاعب على برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قبل بدء المفاوضات مع توتنهام.


قبل أن يرفض اللاعب هذا الأمر شكلاً وموضوعاً وقال أنه مدريدي أكثر من سانتياجو بيرنابيو أسطورة النادي الملكي.


يُذكر أن برشلونة كان يبحث عن التعاقد مع ظهير أيسر خلال الميركاتو الصيفي المنصرم ليكون بديلاً للإسباني جوردي ألبا.

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