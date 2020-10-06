محافظ كفرالشيخ يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول احتفالاً بذكرى انتصار أكتوبر

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وضع اللواءَ جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالمحطة العسكرية بحي سخا بمدينة كفرالشيخ، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 47 لنصر 6 أكتوبر المجيد، وتأكيدًا أن الدولة المصرية لم تنسى أبطالها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير الأراضي المصرية.



رافق محافظ كفرالشيخ، اللواء خالد عزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، وبحضور اللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد عفيفي قائد محطة شمال الدلتا العسكرية بسخا، والعقيد محمد شبل، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ورجال الأزهر والأوقاف، وبيت العائلة المصرية، ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97398 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 98 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 103781 حالة من ضمنهم 97398 حالة تم شفاؤها، و5990 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.