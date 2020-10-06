الان.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات we

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:14 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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الان.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات we

الاستعلام عن فاتورة الأرضي أكتوبر 2020 العمالية الأكثر بحثاً منذ بداية مطلع شهر أكتوبر الجاري وهذا لأن المشتركين يستعدون لدفع الفاتورة المستحقة لعدم قطع الإتصال عن التليفون الأرض وفقط عملية الاتصال بالإنترنت، كل شهر في موعد محدد تقوم الشركة بالإعلان عن الفاتورة والتي تختلف موعد سدادها من مشترك لآخر حسب الموعد الذي سجل فيه اشتراك اول مرة بالشركة ولكن في يوم 15 من كل شهر ميلادي يسمح لجميع العملاء المشتركين عبر موقع المصرية للاتصالات ووضع البيانات والأرقام المطلوبة وفي حالة تواجد فاتورة يتم تحديد قيمتها شاملة الضريبة ولكن في حالة عدم فاتورة يظهر أمام الشخص الذي يقوم بعملية الاستعلام  بأن لا يوجد فاتورة مستحقة الدفع، خطوة بخطوة ننشر لكم طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة الأرضي لشهر أكتوبر 2020 وطريقة سدادها.

الاستعلام عن فاتورة الأرضي أكتوبر 2020
- للحصول على فاتورة الخط الأرضي وقيمتها المطلوب سدادها قبل 15/10/2020 عليكم الضغط على هذا الرابط المصرية للاتصالات (اضغط هنا).

- إضافة كود المحافظة.

- ادخال رقم الخط الأرضي.

- الضغط على زر إظهار الفواتير.

- يتم عرض قيمة الفاتورة كاملة.

طرق دفع فاتورة الأرضي
هناك طرق متعددة ويمكن للمشتركين في المصرية للاتصالات اختيار ما يناسبهم من وسيلة أسرع وأسهل وأمن يمكن الدفع من أي محلات تمتلك جهاز فوري أو ماكينات مصاري أو يمكن الدفع فور الاستعلام من داخل الموقع بفيزا كارت أو من خلال فروع المصرية للاتصالات التي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية في عدة مناطق مختلفة كما يمكن الدفع من خلال تطبيق we من داخل المنزل حالة توفر مبلغ من المال في محفظتك.

الوقت المتبقى على سداد قيمة فاتورة الخط الأرضي أصبحت أيام معدودة وبعدها يتحول القط الأرضي إلي استقبال وبعد شهر يتم قطع الخدمة عن الخط لحين سداد المبلغ.

الان.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات we

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