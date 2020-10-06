ماذا قال السيسي عن انتصار أكتوبر؟

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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دائمًا يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمناسبات الرسمية وذكرى الانتصارات التي حققتها الدولة المصرية، حيث يحتفل بانتصار أكتوبر المجيد، وإصرار الشعب وعزيمته لاسترداد جزء غالي من أرض الوطن.

رسالة لأبطال أكتوبر
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه، فس ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، بتقديم التحية لأبطال حرب أكتوبر، وعلى رأسهم الزعيم محمد أنور السادات، الذي اتخذ قرار الحرب ببسالة وتحمل كافة تبعاته.

تضحية المصريين
وأشاد بدور كل أم مصرية غرست في قلب أبنائها حب الوطن، وكذلك شهداء نصر أكتوبر الذين اعتبروا قدوة في التضحية والفداء.

ويقول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اليوم يعيد للأذهان، ذكرى نصر أكتوبر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءا غاليا وعزيزًا من أرض الوطن، الذى أقسمنا علي حمايته وصون ترابه وحدوده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.

تحويل الحلم لحقيقة
وتابع السيسي: حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، ولم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب.

شهداء أكتوبر
وفي رسالته للشهداء، أشار الرئيس، إلى كفاءة قواتنا المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة، والتي سطرت ملحمة وطنية خالدة في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده، لافتا إلى أن ذكرى شهدائنا الأبرار ستبقى خالدة في وجدان مصر ودافعا لنا لمزيد من العمل والتقدم لصنع المستقبل الذي يتطلع إليه شعبنا العظيم.

إنجازات القوات المسلحة
وفي هذا الصدد، أوضح السيسي، أن الأطماع في مصر لن تنتهي وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لن تقل، مؤكدًا أن القوات المسلحة ومؤسسات الدولة قادرة لنقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة، باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر.

عيد للمصريين
واختتم حديثه عن انتصار أكتوبر، بأنها ستبقى عيدًا لكل المصريين تخليدًا لقوة إرادة الأبطال وكفاءة قواتهم المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة والتي سطرت ملحمة وطنية خالدة في حفظ الوطن.

وشدد السيسي، نحن نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدما في طريق البناء والتنمية.

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