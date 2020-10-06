اللجنة الانتخابية في قرغيزستان تلغي نتيجة الانتخابات التشريعية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
وكالات
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أغلت اللجنة الانتخابية في قرغيزستان، اليوم الثلاثاء، نتيجة الانتخابات التشريعية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، اتّهم قائد جهاز الأمن القومي في قرغيزستان، الرئيس السابق ألماظ بيك أتامباييف الذي أوقف الأسبوع الماضي، بالتخطيط للقيام بانقلاب في بلاد شهدت ثورتين في عامي 2005 و2010.

 

وبعد مواجهة مفتوحة على مدى أشهر مع خلفه الرئيس سورونباي جينبيكوف، اعتُقل أتامباييف الذي تولى الرئاسة من 2011 إلى 2017، الخميس غداة فشل عملية أولى لتوقيفه ووُضع الجمعة قيد الحبس الاحتياطي حتى 26 أغسطس.

 

وحصلت أعمال عنف خلال عمليتي الدهم اللتين نفذتهما القوات الخاصة وقادهما وزير الداخلية شخصيا، ما أدى الى مقتل عنصر أمن وإصابة أكثر من 170 شخصا بجروح غالبيتهم من قوات وزارة الداخلية بينهم اثنان بحالة الخطر.

 

وفي مؤتمر صحافي عقده في بشكيك قال قائد جهاز الأمن القومي القرغيزي أوروز بيك أوبومباييف إن الرئيس السابق "كان يريد إراقة الدماء. كان ينوي القيام بانقلاب".

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