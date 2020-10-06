لواء سابق: لم يمر يوما على مصر أحلك سوادا من 9 يونيو 1967

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن إرادة الشعب المصري هى صانعة المعجزات والنجاح في ذكرى أكتوبر.

وقال "سالم" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه لم يمر يوم على مصر أحلك سوادا من يوم 9 يونيو 1967، مشيرا إلى أن جيشها رجع مهزوما ولم يرى عدوا لكى يقاتله.

وأوضح أنه من ضمن أسباب حلاك هذا اليوم هو استقالة القائد الأعلى الراحل جمال عبد الناصر، مضيفًا: "لولا أن هناك إرادة للشعب المصري لما كان بنى جيش مرة أخرى وحارب خلال حرب أكتوبر المجيد"، مضيفا أن إرادة الشعب المصرى هى صانعة المعجزات.

وتحتفل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

واستقبله لدى وصوله الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقا العسكرية سلام الشهيد.

وضمن الاحتفالات، قام الرئيس السيسي، بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

كما وضع إكليل الزهور، على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

واستقبل الرئيس السيسي، كم هائل من برقيات التهنئة، حيث بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة معربًا عن أطيب تهانيه وتمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، متمنيا لشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة، مشيدًا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.

وضمن الاحتفالات، ترأس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وناقش الاجتماع، عدد من الملفات والموضوعات، ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

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