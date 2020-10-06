عصام عبد المنعم يهاجم ميدو من جديد بسبب ساسي

هاجم عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة المصري السابق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق من جديد.





وأكد عصام عبد المنعم، أن ميدو وجمال حمزة يتحدثان من مطلق زملكاويتهما وهذا أمر طبيعي.





وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش: "دي وجهة نظرهم وكلامهم مش فارق معايا".





وأكمل: "أهلاويتي موجودة منذ 35 عاما وعملت بالنقد الرياضي خلالها هل فجأة ظهرت حاليا بسبب أزمة فرجاني".





واختتم: "سبق وانتقدت مانويل جوزيه وبقسوة على تجاوزاته أثناء وجوده في الأهلي".











