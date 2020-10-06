تركيا تنتقد كندا لتعليقها صادرات الأسلحة





وأشار البيان إلى أن تقريرًا للأمم المتحدة حدد كندا كواحدة من الدول التي تساعد في تأجيج الحرب في اليمن. كما اتهم البيان كندا بأنها متأثرة بجماعات الشتات الأرمن.



وقالت الوزارة: "نتوقع من كندا أن تقود سياسة تبتعد عن المعايير المزدوجة وتتصرف دون الوقوع تحت تأثير الجماعات المعادية لتركيا في البلاد ودون الوقوع في شرك المصالح السياسية الضيقة".



اتهمت تركيا، اليوم الثلاثاء، كندا بازدواجية المعايير بعد أن علقت أوتاوا صادراتها من الأسلحة إلى تركيا بينما تحقق في استخدام التكنولوجيا الكندية في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.وأعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين يوم الاثنين أنه علق تصاريح التصدير لتركيا، التي تدعم أذربيجان في الصراع، بما يتماشى مع نظام الرقابة على الصادرات الكندية. وقال إنه أصدر تعليماته لوزارته بالتحقيق في مزاعم استخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الكندية في القتال.واتهمت تركيا، التي أبرمت اتفاقيات تعاون عسكري مع أذربيجان، كندا حليفة الناتو بخلق عقبات فيما يتعلق بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا "بطريقة لا تتوافق مع روح التحالف".كما أصر بيان لوزارة الخارجية التركية على أن تركيا تنفذ "بصرامة" الالتزامات الناشئة عن نظام مراقبة الصادرات.