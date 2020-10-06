ميسي ينقلب على أعز أصدقائه في برشلونة
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
الفجر الرياضي
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انهارت العلاقة بين ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني وزميله جيرارد بيكيه رغم أن الثنائي كان من أقرب اللاعبين في السنوات الأخيرة.
وذكر "الشيرنجيتو" الإسباني أن العلاقة انهارت بين اللاعبين بسبب
شعور ميسي أن بيكيه لم يدعمه خلال أزمته في الصيف الحالي التي حاول فيها الرحيل عن
قلعة كامب نو من خلال فاكس رسمي لإدارة النادي.
وغاب البرغوث عن بداية فترة الإعداد مع برشلونة، قبل أن يغير موقفه، ويقرر
استكمال الموسم الأخير في عقده داخل كامب نو.
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