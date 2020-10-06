ميسي وسواريز يجتمعان من جديد

وصل لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز فجر الثلاثاء إلى أوروجواي استعدادا للانضمام لمنتخب "السيليستي"، الذي بدأ الاستعداد لمواجهتي تشيلسي والإكوادور ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وجاء وصول نجم برشلونة السابق والمنضم هذا الصيف لصفوف "الروخيبلانكوس" إلى مطار كاراسكو الدولي في مونتفيديو، قادما من بوينس آيريس على متن الطائرة التي تقل صديقه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وقبل مغادرته صالة الوصول، تحدث الهداف الأوروجوائي لوسائل الإعلام، مؤكدا أن مواجهة تشيلي يوم الخميس ستكون "معقدة" مثلها مثل باقي مباريات التصفيات، لكنه أكد أنه سيكون "متشوقا للغاية" لخوض هذه المنافسات مجددا.

وحول غياب زميله إدينسون كافاني، الذي لم يستدعه الجهاز الفني للمنتخب، والذي انضم بالأمس لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، أبرز أن الفريق دائما ما يتأثر عند غياب "لاعبين مهمين" مثله.