الطالع الفلكي الثّلاثَاء 6/10/2020..مِصْرِى وَأفتَخِر!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 26 تُوت قبطى ، 6 تِشْرين أوَّل رُومى ، 19 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -بعد أن أفقدت العدوّ قُدرتَه وتَوَازُنه ، فى سِتّ سَاعَات. (أحمد زكى من فيلم أيّام السادات-2001)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*السّادس من أكتوبر

يوم الفخر والفرحة بانتصار مصر على العدوّ وشعورنا بالعزّة والكرامة باسترجاعنا لكل شبر من أرض بلدنا الحبيب مصر ، لا تبخل بقراءة الفَاتِحَة على أرواح شهدائنا الأبرار فهم لم يبخلو علينا بدمائهم لِنَنعم بما نحن عليه الآن من الأمن والأمان.





*القمر فى الجَوْزَاء يعنى

تكوين علاقات جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة ، تقوية روابط صِلَة الرّحم والحفاظ عليها ، إتصالات وتلفونات ورسائل بريديّة وإلكترونيّة لنقل المعلومات من وإلى الآخرين ، تطبيق الجوزاء لمبدأ تبادل المنافع فالجوزاء بالإضافة للميزان ماهر فى العلاقات التجارية والسّمسرة وتوصيل هذا بذاك، الجوزاء يعنى لغتين/جنسيتين/ثقافتين ، هذا يعنى تشجيعك على تعلّم لغة أجنبية جديدة تكون مصدر دخل إضافى للقمة عيش شريفة ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الثور: لاتتمسّك بوجهة نظرك وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج الجوزاء: إنتبه لألفاظك التى قد تكون خشنة مع من لايستحقونها ، قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم تلك العلاقة عسيراً.





برج السّرطان: سداد أقساط وديون ،إنهاء خصومة ،العثورعلى وظيفة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج الأسد: لا تُكلّف غيرك لإنجاز عملك خصوصاً الأعمال التى تحمل بصمتك الخاصّة، ماحَكّ جلدك مثل ظفرك مبدأ عليك تبنّيه اليوم ، وكل يوم.





برج العذراء: رُبّما وجدت نفسك تقوم بدور المُمرّض لأحد أفراد العائلة الذى مَرَضَ بسبب تقلب الطقس ، ورُبّما كنت أنت هذا المريض ، درهم وقاية.





برج الميزان: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة والمرونة.





برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج القوس: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.





برج الجدى: الرّومانسيّة تُشعرك أنك تسير وسط السحاب، فى المساء قد ترغب فى الإنعزال لتعيش مع موسيقى حالمة وحيداً دون إزعاج.





برج الدّلو: لاداعى للتقليل من شأن الآخرين مهما صَغُرَ دورهم ، حتى النملة لها دورٌ فى الحياة فلا تُسَفّه من مهارات غيرك.





برج الحوت: بداية علاقة أوتعارف مع شخصيّة جديدة قد تكون مُفيدة لك على المدى البعيد، الإنطباعات الأولى تدوم فانتقِ ألفاظك بعناية.



