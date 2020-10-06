السيسي: الأطماع في مصر لم تنتهي.. والتهديدات خطورتها لم تقل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى كل أم مصرية غرست في أولادها عقيدة راسخة وهى أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن، وربطت على قلبها صبرا وإيمانا.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأطماع في مصر لم تنتهي، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فأن خطورتها لم تقل، لافتا إلى أن ما حققته مصر على مدار السنوات الماضية على طريق تحقيق الأمن، وترسيخ الاستقرار هو إنجاز يشهد به العالم لمصر.



