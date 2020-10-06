الأسد يصف أردوغان بأنه "المحرض الرئيسي" في ناغورنو كاراباخ

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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اتهم الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه المحرض الرئيسي للصراع في ناغورنو كاراباخ، متحدثًا في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية للأنباء نشرت اليوم الثلاثاء.

بدأ القتال بين أذربيجان والأرمن على المنطقة في 27 سبتمبر وتصاعد إلى أكثر مستوياته دموية منذ التسعينيات. زاد القتال من القلق الدولي من أن القوى الإقليمية الأخرى قد تنجر إلى الصراع - فقد أعربت تركيا عن تضامنها مع أذربيجان بينما لدى أرمينيا اتفاقية دفاعية مع روسيا.

وقد اتهمت أرمينيا وأذربيجان بعضهما البعض، يوم الاثنين، بمهاجمة مناطق مدنية في اليوم التاسع من القتال، وهو الأكثر دموية في منطقة جنوب القوقاز منذ أكثر من 25 عامًا. فقد قُتل مئات الأشخاص في أحدث اندلاع للحرب على ناغورني كاراباخ، وهي جيب جبلي تابع لأذربيجان بموجب القانون الدولي ولكن يسكنه ويحكمه الأرمن العرقيون.

اشتد القتال في نهاية الأسبوع، وبدت آفاق وقف إطلاق النار بعيدة بعد خطاب لا هوادة فيه ألقاه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يوم الأحد. في خطاب متلفز إلى الأمة، قال علييف إن القوات الأذربيجانية تتقدم وتستعيد الأراضي التي فقدتها للأرمن في التسعينيات - على الرغم من رفض أرمينيا لهذه المكاسب.

وطالب أرمينيا بوضع جدول زمني للانسحاب من ناغورنو كاراباخ والأراضي الأذرية المحيطة بها، وقال إن أذربيجان لن توقف العمل العسكري حتى يحدث ذلك. واضاف "لأذربيجان شرط واحد وهو تحرير أراضيها.. ناغورني كاراباخ هي أراضي أذربيجان."

وفي حديثه بعد ذلك مباشرة، قال المسؤول بوزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان: "لا أعتقد أن هناك أي خطر على يريفان (العاصمة الأرمينية)، لكن على أي حال نحن في حالة حرب".

وقد أثار القتال القلق الدولي بشأن الاستقرار في جنوب القوقاز، حيث تنقل خطوط الأنابيب النفط والغاز الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية، وبشأن احتمال جر قوى إقليمية أخرى إلى الداخل - أذربيجان مدعومة من تركيا، وأرمينيا لديها اتفاق دفاعي مع روسيا.

وعلي صعيد آخر، قالت ناغورنو كاراباخ، الإثنين، إن القوات الأذربيجانية شنت ضربات صاروخية على مركزها الإداري، ستيباناكيرت، بينما قالت أذربيجان إن أرمينيا أطلقت صواريخ على عدة بلدات خارج المنطقة الانفصالية. وقال فهرام بوجوسيان المتحدث باسم زعيم ناغورنو كاراباخ "لن يكون رد جيش الدفاع طويلا في المستقبل".

كما قالت أذربيجان إن أرمينيا تشن هجمات صاروخية على المناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية المدنية في أذربيجان. وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن نظام الرادار الخاص بها سجل أن عمليات الإطلاق تمت من أراضي أرمينيا. وقال هوفهانيسيان، مسؤول وزارة الدفاع الأرمينية: " اطلاق أرمينيا النار على معاقل أذربيجان معلومات خاطئة تماما ".

لم تسفر دعوات وقف إطلاق النار من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن أي نتيجة. وقال علييف إن على أذربيجان أن تأخذ زمام الأمور بنفسها بعد انتظار ثلاثة عقود دون جدوى لتحقيق تقدم دبلوماسي.

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