السيسي: نستلهم من نصر أكتوبر نورا نسير على دربه لتحقيق حاضرنا
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:21 ص
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت بها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر، اليوم الثلاثاء، إلى أن أثار حرب أكتوبر لم تقتصر على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر، وتبعث في نفوس المصريين روح جديدة تتسم بالإصرار والتحدي.
وأضاف أن مصر وهى تحتفل بانتصارات أكتوبر تستعيد من ذاكرتها قصة كفاح شعبها عبر تاريخها الممتد، مستلهمة من عظمة ماضيها نورا تسير على دربه لتحقق لحاضرها الأهداف المنشودة التي تسعى إليها.
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