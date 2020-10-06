السيسي: الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تحل علينا اليوم الذكرى الـ 47 لنصر حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن هذا النصر قاتل من أجله المصريين، ودفعوا أثمان غالية من دمائهم الطاهرة ليستردوا جزء غالي من أرض الوطن الذي أقسمنا على حمايته مهما كان الثمن والتضحيات.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر، اليوم الثلاثاء، إلى أن نصر أكتوبر علمنا أن الأمة المصرية قادرة دوما على الانتفاض من أجل صون حقوقها، وفرض احترامها على الأخرين، بالإضافة إلى أننا تعلمنا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية.



